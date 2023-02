Heusdenaar (31) krijgt 200 uur werkstraf voor dealen van cannabis en ‘snoepjes’ XTC aan minderjarigen

De dader had zijn handeltje tussen december 2021 en oktober 2022 in Heusden-Zolder opgezet. Voor de drugs ging hij shoppen in Nederland wat hem nog een tenlastelegging voor invoer opleverde. Hij verkocht op grote schaal cannabis en in mindere mate XTC. De dertiger had meerdere klanten onder wie dus de 14-jarige en nog twee minderjarigen van 16 en 17 jaar. Vaak vatte de betichte post in de omgeving van een school of een jeugdhuis om zijn spul te verpatsen. Bij een controle op 22 oktober vorig jaar liep de man tegen de lamp. Een huiszoeking, de uitlezing van zijn gsm en verklaringen van afnemers deden hem de das om. Verder bleek hij ook een gebruiker van cocaïne te zijn. Tijdens zijn proces claimde de beklaagde niet langer drugs te gebruiken. Nood aan begeleiding vond hij dan weer niet noodzakelijk. De Heusdenaar stelde zo snel mogelijk werk te zoeken en legde daarvoor een certificaat van heftruckchauffeur voor. Het komt hem nu op 8.000 euro boete, waarvan 6.000 euro met uitstel, en een werkstraf van 200 uur te staan. Wanneer de dealer deze niet voltooit, hangt hem alsnog twee jaar cel boven het hoofd. Daarnaast is een vermogensvoordeel van 9.500 euro verbeurd verklaard.