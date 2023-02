Onze tv-tips: een getormenteerde detective, een prijsbeest en een donkere rand

Atonement

Canvas, vr, 21.30u

Uitermate sfeervolle film die begint als een kostuumdrama maar daarna de kostuums inruilt voor de keiharde oorlog met een mooi en tragisch romantisch verhaal erin verweven. Dit soort film staat of valt met de casting. James McAvoy en Keira Knightley zijn grandioos. Het tikkende geluid van een typemachine als muziek is briljant gekozen en geeft de film een onheilspellende sfeer.

Not Carol

NPO3, vr, 21.20u

Deze documentaire bevat het fascinerende levensverhaal van Karel Coronado. Vanuit het niets doodde de vrouw haar drie jonge dochtertjes. Onderzoek door psychologen wees uit dat ze kraambedpsychose had. De grote vraag is dus: is de vrouw een moordenares of is ze zelf het slachtoffer van haar mentale toestand? Een vraagstuk waarvan het antwoord niet evident is.

Mare Of Easttown

Play4, vr, 20.35u

Een detective probeert in een kleine stad in Pennsylvania een moord op te lossen terwijl ze ook probeert te vermijden dat haar leven in elkaar stort. Een van de meest geprezen thrillerdrama’s van HBO van de laatste tijd, met een sterke cast onder leiding van een superieure Kate Winslet. Het scenario is vlot en geeft een realistisch en intens beeld van het huidige Amerika. (tove)