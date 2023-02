Ook Beringen geeft 5.000 euro aan noodhulp en opent rouwregister

Daarmee geeft het stadsbestuur van Beringen ook gehoor aan de oproep van de Turkse en Syrische overheid om enkel geld te doneren. Momenteel zijn de getroffen gebieden fysiek moeilijk toegankelijk en is het een uitdaging om de materiële goederen op de juiste plaats te krijgen. Ook vanuit de gemeenschap in Beringen starten er heel wat hulpacties.

“Heel wat inwoners in onze stad hebben familie en vrienden op de getroffen plaatsen. De solidariteit in onze stad is dan ook erg groot. In een mum van tijd engageerden heel wat organisaties zich om zo snel mogelijk hulp te bieden”, aldus de burgemeester en schepenen. In het stadhuis kan je een boodschap neerschrijven in het rouwregister aan het onthaal.

