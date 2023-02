Schepen uit Heusden-Zolder vertrekt met B-Fast naar rampgebied in Turkije. — © TV Limburg

Heusden-Zolder

Lode Schops, schepen in Heusden-Zolder, vertrekt zaterdag met het Belgische B-Fast naar Turkije om er een veldhospitaal te bemannen. Het is voor de derde keer dat hij naar een gebied trekt dat zwaar getroffen is door een aardbeving. “Maar wennen doet het nooit.”