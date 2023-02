Bilzenaar gewond bij kop-staartaanrijding in Hasselt

Bij een kop-staartaanrijding op de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt is de 40-jarige Luc C. uit Bilzen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde donderdagmorgen rond 7.30 uur.

Op de Kempische Steenweg zijn woensdag rond 16.15 uur een fietser en een auto gebotst. De 82-jarige Magdaleine A. uit Hasselt raakte gewond.

maw