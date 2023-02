Twee inbraken in Beringen

In een huis op de Koerselsesteenweg is woensdagavond een inbraak vastgesteld. De voordeur werd opengebroken en het huis is doorzocht. Er werd niets gestolen.

In de Burgemeester Geyskensstraat was er diefstal uit een huis. De daders stalen juwelen. Vermoedelijk geraakten ze binnen via de achterdeur en gebruikten ze een valse sleutel.

maw