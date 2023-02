Hoe Mario en Katelijne dankzij de liefde anderhalf jaar overleefden in vervallen villa

Het grootste hart van Limburg prijkt op Valentijnsdag in Lommel. Mario van Herk en Katelijne Sohl van Vill’Artistiek plaatsen dan een 12 meter hoog exemplaar voor hun nieuwe horecazaak. Achter deze gevel schuilt een verhaal van rampspoed, maar ook van liefde en hoop. “Door corona waren we bijna alles kwijt. Met dit hart willen we iedereen tonen dat liefde bergen kan verzetten.”

Vandaag staat er al een hart van 7 op 7 meter aan Vill’Artistiek langs de Stationsstraat in Lommel. “Dat hebben we geplaatst om mensen na corona een hart onder de riem te steken. Op Valentijnsdag gaan we een nog groter hart plaatsen, dat wordt 12 meter hoog”, vertellen Katelijne Sohl (53) en Mario van Herk (51). Dat hart staat voor Mario en Katelijne symbool voor de manier waarop ze veel miserie en tegenslagen overwonnen hebben.

In 2018 begon hun verhaal nochtans wondermooi op… Tinder. “We waren bijna 50 toen we elkaar leerden kennen”, klinkt het. “Brandend van liefde kochten we in januari 2020 een vervallen villa langs de Stationsstraat. We zouden het pand samen opknappen en er een horecazaak starten. De villa had meer dan 10 jaar leeg gestaan. Honderd jaar oude ramen, gedateerde elektriciteit en vloeren die aan vervanging toe waren... De natuur was onze villa stilaan aan het overnemen. De klimop groeide door het dak heen.”

Lockdown

“Verliefd op het huis en op elkaar zagen we het werk niet. Alles zou wel goed komen”, mijmert Mario. “Maar twee maanden na de aankoop brak corona uit en ging het hele land in lockdown. De banken geloofden niet meer in de horeca en de beloofde lening voor de verbouwing ging niet door. Wij hadden niks meer, alleen een hopeloos vervallen villa.”

Op de koop toe verloor Katelijne door corona haar job als verkoopster in een kledingwinkel. Gelukkig wou een goede vriend wat geld lenen zodat het koppel de meest dringende rekeningen kon betalen. “Creatief probeerden wij geld bijeen te krijgen, onder meer door Mario’s huis als Airbnb te verhuren, want iedereen bleef in de zomer van 2020 toch in ons Belgenland. Zo kampeerden wij in onze villa, zonder ramen, met opgebroken vloeren en een oude keuken met één pompbak waarin we alles deden. Met de winter in het vooruitzicht, zonder chauffage, kochten we warme fleecetruien en dikke trainingspakken.”

Mario en Katelijne schuimden ook veilingen en tweedehandswinkels af om goedkoop spullen op de kop te tikken. “Van lusters tot lavabo’s, van toog tot keuken, van borden tot potten en pannen. Alles is tweedehands gekocht”, vertelt Katelijne. “Nadat ik ontslagen was, had ik tijd om deuren, muren en plinten te verven. Samen legden we vloeren of verwijderden we de oude plafonds.”

Hapasserie

In juli 2021 kon Vill’Artistiek, anderhalf jaar later dan gepland, eindelijk de deuren openen. Mario en Katelijne noemen het een ‘hapasserie’. “Dit is geen restaurant, ook geen café of brasserie. Hier kan je terecht voor een goed glas wijn - we serveren alleen Belgische wijn - en een hapje. Alles is ambachtelijk, van het interieur tot het eten. Ook de slager en de bakker die hier vleeswaren en brood leveren, werken ambachtelijk. Hapjesplanken zijn onze specialiteit. Zo is Katelijne op de naam hapasserie gekomen, een beetje zoals tapas. Maar we zijn geen Spanjaarden, dus hebben we de naam vervlaamst.”

De eerste maanden na de opening waren niet meteen een overdonderend succes. “Corona was nog steeds in het land. We hebben meermaals alleen op ons terras gezeten. Maar we bleven doordoen, telkens opnieuw met kleine stappen”, aldus Mario. “Vandaag zijn we ontzettend blij met wat we gerealiseerd hebben. Onze villa is geworden waar wij voor staan: authentiek en creatief. Katelijne oefent hier ook nog haar bijberoep als goudsmid uit. Achter elk voorwerp zit een verhaal. En vooral, wat is er leuker dan een happy end? Liefde en hoop kunnen bergen verzetten. Die boodschap willen we meegeven met het reuzegrote hart voor onze deur.”