Man die Lummense politieagente zwaar verwondde, is onder aanhoudingsbevel geplaatst

De 41-jarige man die dinsdagnamiddag een politieagente zwaar verwondde bij een incident in het cellencomplex van de Brusselse lokale politie, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij werd in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen een politieambtenaar met werkonbekwaamheid tot gevolg. Dat meldt het Brusselse parket donderdag. De agente werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet langer in levensgevaar.

Het incident deed zich dinsdagnamiddag rond 16.30 uur voor in het cellencomplex van de Brusselse lokale politie in de Koningsstraat. Politieagenten van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene fouilleerden daar een 41-jarige man alvorens hem in een cel te plaatsen. De man was eerder die namiddag bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd wegens verstoring van de openbare orde, en er was voor hem een zogenaamde Nixon-procedure ingeleid. Hij werd overgebracht naar het RAC in afwachting van zijn overbrenging naar het ziekenhuis.

LEES OOK. Lummense agente buiten levensgevaar na aanval in Brussel, maar “ze herkent haar ouders nog niet”

In het cellencomplex liep het echter volledig mis, aldus het Brusselse parket. “Volgens de eerste vaststellingen viel de 41-jarige man de twee politieagenten aan die de fouillering uitvoerden en sloeg hij een van hen herhaaldelijk. Een 21-jarige politieagente die ter versterking was gekomen, zou op haar beurt meerdere malen in het gezicht zijn geslagen. De persoon werd vervolgens door de politie overmeesterd. De agente verloor in het cellencomplex het bewustzijn en werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.”

De jonge agente verkeert intussen niet meer in levensgevaar. De verdachte werd door de onderzoeksrechter verhoord en onder aanhoudingsbevel geplaatst.