Erdogan bezocht gisteren het rampgebied Kahramanmaras. Zijn reactie op de ramp is bijzonder traag. — © Adem Altan/afp

Terwijl zijn land in hoge nood verkeert, is president Erdogan vooral bezig met zijn imago. Hij censureert Twitter en opent een kliklijn. “De hoogste ambtenaar voor rampenbeleid is een theoloog. Hij kent niets van aardbevingen.”