Allereerste Muscat Classic is geen spek voor de bek van Cavendish en Merlier: “Geen zege voor Cameron op haar verjaardag”

Tim Merlier en Mark Cavendish beginnen vrijdagmorgen het seizoen in de allereerste Muscat Classic uit de geschiedenis. De kans dat een van de drie aanwezige topspurters (ook Ackermann is erbij) in het sultanaat Oman de erelijst opent, is echt wel klein. “Mwah, in de laatste 4 km gaat nog 1100 meter zwaar bergop. Ik zal Cameron op haar verjaardag normaal geen overwinning kunnen schenken.

De kersverse moeder van Jules Merlier wordt donderdag 24 jaar. “Ik vrees dat de finale net iets te lastig is”, zegt de nationale kampioen van Soudal - Quick-Step. “Dinsdag reden we die klim even op training. Het is rechtdoor, maar stevig bergop. Het is toch een inspanning van zes minuten. En eenmaal de top van de helling voorbij is het vlammen naar de meet. Als de vluchters een snelheid van 80 kilometer per uur halen, dan kan je al niet veel sneller. Je kan toch moeilijk 100 kilometer per uur scheuren. Ik vrees dat het iets voor punchers wordt. De eersten die over de top rijden, zijn de eersten aan de meet.”

Extra UCI-punten te winnen

De Muscat Classic werd om verschillende reden in het leven geroepen. Vooreerst omdat het in de hoofdstad van de golfstaat wordt gehouden en daarmee Muscat op de wielerkaart zet. “Maar er is meer”, zegt Yann Le Moenner, de ceo van Amaury Sports Organisation, die met de overheid en wielerbond van Oman zowel deze nieuwkomer als de vijfdaagse organiseert. “Het is een 1.1.-wedstrijd, wat uitermate interessant is voor de bijkomende UCI-punten die te verdienen zijn. De Worldtourploegen zijn daar niet ongevoelig voor. Vandaar dat er negen teams van het hoogste niveau naar Oman vlogen.”

Niet dat het hier bulkt van de grote namen maar met Mark Cavendish begint de op Tadej Pogacar bekendste renner in het Midden-Oosten zijn zeventiende seizoen als prof. De ‘Manx Express’ was een van de toppers die de organisatie donderdagmiddag onder de arm nam voor de obligate foto’s aan de haven van Muscat en de persconferentie op een typische Arabische boot waarop de Brit in zijn bekende stijl vragen beantwoordde. “Ik voel me in orde. Het is hetzelfde als elk jaar. Alleen ligt het profiel van die Muscat Classic normaal niet binnen mijn mogelijkheden. Ik ben blij dat ik hier in Oman voor Astana Qazaqstan het seizoen kan beginnen. Ook al is er voor wij sprinters in de vijfdaagse ronde weinig kans op een massaspurt. Ik zie één dag. Maar het is een goede koers om te toetsen hoe ver je staat. En we kunnen ook binnen mijn nieuwe ploeg van elkaar leren.”

De Brit zat door zijn vertrek bij Quick-Step en het wegvallen van B&B Hotels lang zonder ploeg, maar werd opgevist door Astana: “Ik ben blij met mijn nieuwe werkgever. Hij heeft me de nodige ruimte. In het gesprek met ploegmanager Vinokourov voelde ik direct het vertrouwen. Als je in een nieuwe groep aankomt, ben je automatisch wat nerveuzer, maar ik voelde direct dat ik er warm werd ontvangen. Ik hoefde me bij Astana niet te bewijzen. Dit is een ongelofelijk sterk team. Sprinten is wel nieuw voor deze ploeg, maar dat komt wel. Ik wil gewoon koersen en mijn benen laten spreken. Zoals elke andere renner. Ik wil genieten van deze job. En de rest komt wel vanzelf. Zo ook mijn programma dat we nu nog aan het verfijnen zijn. Hierna rijd ik de UAE Tour en we zien wel wat het verder wordt. Ik zal dit voorjaar ook in België rijden. Waar? Dat volgt later wel”, aldus de in mei al 38-jarige Brit.