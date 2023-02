“Chinese ballon bevatte wel degelijk surveillancetechnologie en vloog al over meer dan 40 landen”

De vermeende Chinese spionageballon die afgelopen zaterdag door het Amerikaanse leger uit de lucht werd geschoten, bevatte wel degelijk elektronische surveillancetechnologie. Dat meldt een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De ballon zou al “over meer dan veertig landen, verspreid over vijf continenten” zijn gevlogen om inlichtingen te verzamelen. Of ook ons land daarbij is, is voorlopig niet duidelijk.