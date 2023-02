Nog 3.000 tickets beschikbaar voor wedstrijd van Club Brugge tegen Benfica

In totaal gingen er 25.000 tickets in verkoop voor de thuiswedstrijd in de 1/8ste finales van de Champions League, die volgende week woensdag 15 februari gespeeld wordt. Voor de komst van het Portugese Benfica, los op kop in Portugal, zijn er nog zo’n 3.000 zitjes beschikbaar. Een stormloopt ontketent de historische Europese campagne dus vooralsnog niet. Daar zijn verschillende redenen voor.

Ten eerste wordt de wedstrijd op een dinsdagavond om 21.00 uur gespeeld - niet echt ideaal voor de schoolgaande jeugd - en zijn de prijzen ook niet min. Tijdens de losse ticketverkoop kostte het goedkoopste kaartje zo’n 50 euro, voor abonnees tijdens de voorrangsperiode was dat 40 euro. Het duurste ‘gewone’ ticket - dus exclusief business seats - werd aan 95 euro geprijsd.

De vrije verkoop begon vorige week vrijdag 3 februari. Ondertussen zullen er zeker al zo’n 22.000 Club-fans in het stadion zitten, en dat is exclusief bezoekers of gasten van de Uefa. Verwacht wordt dat Jan Breydel dus toch aardig vol loopt.