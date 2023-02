Extra podium, een skateramp en nog straffere namen: zo zal derde editie van Rampage Open Air eruitzien

Rampage Open Air vindt dit jaar plaats op 30 juni en 1 en 2 juli in het Kristalpark in Lommel. Enfin, de fun begint eigenlijk al een dag eerder. “We beginnen dit jaar al met een campingfestival op donderdag,” zegt organisator Hans Machiels (46) die ook zelf als Murdock op de affiche staat. “We gaan dus naar vier dagen. Op die manier kunnen mensen op hun gemak hun tentje opzetten en hoeven ze niks van het festival te missen.”

Organisator Hans Machiels, aka Murdock. — © JORIS HERREGODS

De camping en het terrein worden 30 tot 40 procent groter vergeleken met de vorige twee edities. “Vorig jaar konden we tot 15.000 bezoekers per dag gaan, nu gaan we voor 20.000. Op de camping komt er een extra zwembad bij, wat het totaal op drie stuks brengt. Er komen ook dubbel zoveel kermisattracties. Op het festivalterrein gaan we van vijf naar zes podia. Er zijn artiesten die in drum ‘n bass en dubstep zijn begonnen en die daarna buiten de grenzen van het genre zijn gaan experimenteren. Het zijn die artiesten die we op dat podium een plek geven. Ook het podium met vrouwelijke technodj’s is opnieuw van de partij.”

Enclave op Center Parcs

Voor de rest zal de grond vier dagen lang daveren op de bassen van meer dan 300 acts. Headliners zijn Subtronics en Wilkinson. Het is de eerste keer dat Rampage Open Air die namen kan strikken. “Subtronics is een waanzinnig fenomeen in de States”, zegt Machiels. “Die deelt daar headlinerplaatsen met Tomorrowlandnamen als David Guetta of Dimitri Vegas. Wilkinson scoorde een dikke hit met Afterglow en in de slipstream van dat nummer bleef hij maar scoren.”

Op het terrein wordt speciaal voor het festival een skateramp gebouwd (de grootste ter wereld, tenminste: wat festivals betreft) en er zijn deals gemaakt met ‘Rampage-hotels’ in de buurt. Ook een gedeelte van Center Parcs wordt speciaal voor bezoekers van Rampage gereserveerd.

Voordat de line-up bekend werd gemaakt, waren al 12.000 tickets in voorverkoop verkocht. De indoorversie staat binnenkort al voor de deur: op 10 en 11 maart in verschillende clubs én het Sportpaleis in Antwerpen.

www.rampageopenair.eu