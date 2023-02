Belgische tennistalenten Alexander Blockx en Gilles-Arnaud Bailly barsten van ambitie: “Trainer met Carlos Alcaraz, dat was fijn”

Alexander Blockx won afgelopen maand het juniorentoernooi op de Australian Open. Toch houdt hij de voeten op de grond. “Ik sta momenteel nergens”, vertelde het 17-jarige tennistalent donderdag op een persmoment in het Topsportcentrum in Wilrijk.

Blockx is pas de derde Belg met een eindzege bij de junioren jongens op een grandslamtoernooi. “Ik heb nadien heel veel berichten gekregen en had wel een paar dagen nodig om rust te vinden. Ik was wel verrast door de belangstelling”, zei Blockx. “Hardcourt is mijn favoriete ondergrond. En de velden hier in Wilrijk leunen nauw aan bij die op de Australian Open. Dat heeft me wel geholpen.”

Na de Australian Open reisde Blockx naar Seoel, waar hij als sparringpartner fungeerde voor het Belgische Davis Cup-team. “In Zuid-Korea was er ook belangstelling van de plaatselijke pers. Ik heb geholpen om het team zo goed mogelijk voor te bereiden. We hebben heel goed getraind. Ik heb niet echt een verklaring voor de nederlaag (België gaf een 0-2 voorsprong uit handen en verloor met 3-2, nvdr.).”

Het nummer drie op de ITF-ranking bij de junioren proefde al van het ITF-circuit bij de senioren. “Ik merkte dat mijn tegenstanders daar natuurlijk fysiek sterker zijn. Ook op tactisch vlak wordt er sneller naar een oplossing gezocht. Het is een grotere uitdaging. Dankzij mijn hoge ranking maak ik nu meer kans op wildcards. Maar je moet weer van nul beginnen. Ik heb nog maar vier ATP-punten, ik sta momenteel nergens. Mijn carrière begint nu pas.”

Blockx zal binnenkort enkele 15.000 dollar ITF-toernooien spelen. “Als we merken dat we op die toernooien niet aan genoeg wedstrijden komen voor zijn ontwikkeling, dan zullen we meer aan de slag gaan op juniorentoernooien. Het is wel de bedoeling bij de junioren in actie te komen op Roland Garros en Wimbledon”, aldus Blockx’ coach Philippe Cassiers.

Na een late groeispurt is Blockx nu 1m93 groot. “Daar komen de volgende jaren misschien nog twee à drie centimeters bij”, stelde Blockx, die naar eigen zeggen vooral op het vlak van zijn opslag nog veel stappen kan zetten. Ongeveer dertig jaar geleden migreerden de vader en de moeder van Blockx van Oekraïne naar België, waar ze elkaar leerden kennen. “Ik voel me helemaal Belg, al spreken we thuis wel Russisch. Twee oma’s en een nonkel leven nog in Oekraïne. Dat is met de oorlog wel moeilijk, maar ze zijn veilig.”

Bailly heeft genoten van training met Alcaraz

Als nummer een op de ITF-ranking bij de junioren gaan nieuwe deuren open voor Gilles-Arnaud Bailly (17). Zo trainde hij onlangs met nummer twee en voormalig nummer een van de wereld Carlos Alcaraz. “Dat was een heel fijne ervaring”, vertelde hij donderdag op een persmoment in het Topsportcentrum in Wilrijk.

Vorig jaar bereikte Bailly bij de junioren de finale op Roland Garros en de US Open. Hij pakte in 2022 ook de Europese titel U18 in het Zwitserse Klosters. Recent trainde Bailly samen met Carlos Alcaraz op de JC Ferrero-Equelite Sport Academy van voormalig tennistopper Juan Carlos Ferrero.

“Ik wou eens iets anders doen, door het weer in België kan ik in deze periode niet vaak buiten tennissen. Ik hoopte een of twee keer tegen Alcaraz te kunnen spelen. Uiteindelijk waren er vier sessies samen. Ik heb wel nog nooit zo vaak verloren, maar dat neem ik er met plezier bij. Ferrero, ook voormalig nummer 1, heeft me af en toe wat tips gegeven. Het heeft me veel opgebracht.”

De eerste plaats op de ITF-ranking bij de junioren was een grote verrassing voor Bailly. “Ook voor mij was dat totaal onverwacht”, aldus coach Dries Beerden. “In het begin van 2022 was hij nummer 55 en vervolgens viel hij terug naar de 70e stek. We trokken toen naar een toernooi in Litouwen om de hoofdtabel van Roland Garros te halen. Dit hadden we niet zien aankomen. Gilles-Arnaud is niet het allergrootste talent qua slagen. Maar hij wil iedere seconde op de baan beter worden. Dikwijls trainen wij al om 7u ‘s ochtends met 100 procent enthousisame.”

Bailly zette afgelopen seizoen zijn eerste stappen op het profcircuit. Tenzij hij aan te weinig matchen komt bij de senioren, speelt hij geen juniorentoernooien meer. Al zou Bailly graag een uitzondering maken voor Roland Garros. Zaterdag vertrekt hij naar Tunesië, om er twee 15.000 dollar ITF-toernooien te spelen. Daarna wachten op Mallorca twee 25.000 dollar ITF-toernooien. Vervolgens zal Bailly gebruikmaken van een wildcard voor een Challengertoernooi in Barcelona.

Samen met Alexander Blockx kon Bailly in september in Hamburg de Davis Cup Finals vanop de eerste rij meemaken. “Het was erg nuttig om te zien hoe David Goffin en Zizou Bergs omgaan met hun matchen. Verder was het een heel fijne ervaring om met hen te kunnen trainen. Ik hoop om op een dag ook op dat niveau te staan”, besloot Bailly.