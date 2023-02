VIDEO. Maken Limburgse jongeren hun huiswerk met ChatGPT?

Hasselt

Bijna elke dag hoor je wel iets over ChatGPT in het nieuws. ChatGPT is een programma dat met artificiële intelligentie teksten kan schrijven. Handig, want je zou er bijvoorbeeld ook je huiswerk mee kunnen maken. Doen jongeren dat? Wij vroegen het aan de leerlingen van Hast Katholiek Onderwijs in Hasselt.

“Ik gebruik het zelf niet, maar mijn vrienden wel”, vertelt een leerling. “We moesten een taak maken voor Engels en daarvoor schakelden zij ChatGPT in. Ze werden betrapt, want dat programma haalt informatie en teksten van het internet en dat is plagiaat.” Al kan ChatGPT meer dan tekstjes schrijven: “Voor de les programmeren moesten we een paar ledjes laten branden, maar dat kreeg ik niet gecodeerd”, zegt een andere leerling. “Ik besloot om het aan ChatGPT te vragen. De code werkte en ik kwam ermee weg.” (feok)