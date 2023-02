Pelt/Turkije

Fatma Nur (23), die in Antakya in de Turkse provincie Hatay woont, verloor haar moeder en veertienjarige broertje in de aardbeving. Toevallig was zij zelf net op vakantie bij haar man Metin Onlen (24) in Pelt. Ook haar broer Mustafa (25) was op het moment van de aardbeving niet thuis. “Het moment dat ze van onder het puin werden gehaald en we ze zagen liggen, vergeet ik nooit.”