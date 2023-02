Man (89) die leeftijdsgenoot van zebrapad maaide, riskeert celstraf: “Hij lijkt weinig verantwoordelijkheid te nemen”

Een 89-jarige man uit Schaffen die een leeftijdsgenoot doodreed in Diest, riskeert een celstraf van drie maanden. Armand C. reed twee jaar geleden 110 km/u op de Omer Vanaudenhovelaan, bijna dubbel zo snel als de maximaal toegelaten snelheid. Bovendien had de man een heel slecht gezichtsvermogen. “Met aangepaste snelheid had hij zijn voertuig tijdig tot stilstand kunnen brengen”, zegt de procureur. “Het gaat hier over duidelijke nalatigheid.”

Het slachtoffer (88) uit Schaffen stak op 25 februari 2021 het zebrapad over met de fiets aan de hand. Ze was vermoedelijk op weg naar huis. “Bij het oversteken werd ze gegrepen door een auto die uit de richting van de Halve Maan kwam”, zei burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) destijds. “Op de grond zijn remsporen te zien, maar de bestuurder kon haar niet meer ontwijken. Het voertuig sleurde haar tientallen meters mee.” De hulpdiensten brachten de vrouw met zware verwondingen over naar UZ Leuven, waar ze even later overleed.

Achteraf bleek de man meer dan het dubbele van de toegelaten snelheid te rijden. Daarnaast scoorde hij op een oogtest niet meer dan 1,6 op 10 op beide ogen. “Met aangepaste snelheid had dit ongeval voorkomen kunnen worden”, zegt de procureur. De verbalisanten omschreven de man na het ongeval als “extreem kalm”. “Men zou het zelfs apathisch noemen”, zegt de procureur. “Hij lijkt weinig verantwoordelijkheid te nemen. Hij verklaarde dat de vrouw tussen twee voertuigen doorglipte, wat helemaal niet klopte.”

Shock

Na het ongeval zou de man zelfs gezegd hebben dat “de vrouw tegen zijn auto is gelopen”. Zijn verdediging kadert zijn houding in een moment van extreme shock. “Mijn cliënt heeft het trauma nooit kunnen verwerken”, zegt zijn advocaat, die de feiten niet betwist. “Hij heeft zijn rijbewijs nooit afgehaald en is niet van plan om nog achter het stuur te kruipen. Armand verloor zijn vrouw in 2016 en heeft geen naaste familie. Hij was helemaal op zichzelf aangewezen en door zijn carrière als paracommando was hij te koppig om hulp te accepteren.”

Vandaag is het nog slechter gesteld met de man. Hij is praktisch blind en had de kracht niet om op de zitting te verschijnen. De procureur vordert een celstraf van drie maanden en een levenslang rijverbod. Vonnis valt op 9 maart.