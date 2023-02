Bromfietser haalt 136 km/uur: scooter 30 dagen kwijt

De politie organiseerde woensdag samen met de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een verkeersactie op de Tongersesteenweg in Riemst en de Taunusweg in Bilzen. De meest frappante overtreding kwam van een bromfietser die met een klasse A van de baan werd geplukt. De bestuurder haalde maar liefst 136 km/uur met de scooter die normaal slechts 25 km/uur mag bollen. De bromfiets werd voor 30 dagen in beslag genomen.

In totaal schreef de politie ook tien onmiddellijke inningen uit voor gsm-gebruikt achter het stuur. Voorts werden ook nog andere overtredingen vastgesteld.

Tot slot scande de Vlabel 2.439 voertuigen. Hiervan bleken 11 voertuigen niet in orde met de verkeersbelasting. Er werd voor de personenauto’s een bedrag van 1.634,88 euro en voor de vrachtwagens 11.478 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd. In totaal ging het dus om 13.112,88 euro.

ppn