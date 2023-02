Van Franse boeren in de 15de eeuw, over Kate Middleton naar Bella Hadid: de bodywarmer is hot, zo draag je hem best

Dikketruiendag is niet meer. De naam wordt vervangen door de overkoepelende term en campagne #iktrekhetmijaan, die loopt van 9 tot 19 februari. “Wat we zelf kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de verwarming lager zetten”, luidt de boodschap. Onze vestimentaire suggestie? Style je favoriete trui onder een bodywarmer, want die laatste zijn bezig aan een fashionable comeback.