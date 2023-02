VTM kondigt nieuw en mysterieus programma aan: “Waar ben jij op 20 februari?”

VTM heeft een nieuw tv-programma aangekondigd: ‘Bestemming X’. Wat juist de bedoeling is of wie eraan deelneemt, maakt de zender nog niet bekend. De zopas geloste video belooft alvast mysterie en avontuur.

Een gigantische, zwarte bus met een grote, witte X op het dak rijdt door verschillende landschappen. Op de achtergrond zijn stemmen te horen: ‘waar zijn wij’, vraagt iemand. Het antwoord blijft uit.

Wie erachter de stemmen zit of wat de opzet is van het programma, is vooralsnog niet duidelijk. “Een zoektocht naar bestemming X”, klinkt het bij VTM. Startdatum: 20 februari om 20.35 uur.