Nederlandse rechter stelt Bas Tietema in het gelijk: geen schadevergoeding voor gokbedrijf Bingoal

Tietema startte dit seizoen een eigen, continentaal wielerteam met de financiële steun van Unibet, een concurrent van Bingoal. Daar kon Bingoal, sponsor van onder meer Wallonie - Bruxelles, niet om lachen en dus trok het naar de rechtbank. De hele discussie ging over de ontbinding van het vorige contract.

De Nederlandse rechter stelt Tietema over de ganse lijn in het gelijk. De wetgeving in Nederland op het gebied van kansspelen is afgelopen zomer veranderd en daardoor mogen gokbedrijven geen reclame meer maken met professionele sporters en andere rolmodellen. Voor Tour de Tietema B.V. – het bedrijf achter het YouTube-account van Bas Tietema – was die wetswijziging de reden om de samenwerking met Bingoal na twee jaar te stoppen. Zij zouden naar eigen zeggen niet meer kunnen voldoen aan de verplichtingen die zijn opgesteld in het contract met Bingoal. Volgens Bingoal was dat contract juist met een jaar verlengd (tot eind 2023) en lijdt het gokbedrijf schade nu Tietema in zee is gegaan met concurrent Unibet.

Oordeel

De patstelling tussen beide partijen leidde tot een rechtszaak. Volgens de oordelende voorzitter kon Tour de Tietema de samenwerkingsovereenkomst door de gewijzigde wetgeving inderdaad niet nakomen. Bas Tietema en zijn compagnons hebben de overeenkomst met Bingoal dus terecht opgezegd, klonk het. De voorzitter ging mee met het verweer van de advocaat van Tietema. Deze voerde aan dat Tietema en co als influencers geen reclame meer mogen maken voor risicovolle kansspelen, maar als professionele sporters wel.