Zelenski vraagt EU-leiders om militaire steun op te schalen: “We moeten de dynamiek van onze samenwerking verbeteren”

Zoals verwacht heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski de Europese staatshoofden en regeringsleiders donderdag opgeroepen meer militaire steun te geven aan zijn land, in het kader van de oorlog met Rusland. “We moeten de dynamiek van onze samenwerking verbeteren, sneller dan de agressor zijn potentieel in stelling probeert te brengen”, zei hij. Volgens Zelenski heeft Oekraïne onder meer nood aan moderne gevechtsvliegtuigen.

Zelenski onderneemt deze week een rondreis langs verschillende Europese hoofdsteden om een lans te breken voor meer militaire hulp. Woensdag was hij in Londen en Parijs, donderdag in Brussel. Na het Europees Parlement sprak Zelenski ook de staatshoofden en regeringsleiders toe, die bijeen zijn voor een Europese top.

De Oekraïense president benadrukte dat zijn land dan wel tegen Rusland strijdt, maar dat dat land het niet alleen op zijn buurland gemunt heeft, maar op de vrijheid van heel Europa. “Rusland beschikt over een grote toolbox (voor militaire agressie, cyberaanvallen...) en die wordt niet alleen tegen de Baltische landen, Polen, Oekraïne of andere individuele landen ingezet.”

Veiligheid

Europa moet zich kunnen verdedigen, zei Zelenski tegen de 27 leiders. “Onze vrijheid, onze samenhang, heeft nog 1 bouwsteen nodig: veiligheid. Als die op lange termijn kan worden gegarandeerd, zullen jullie namen in de geschiedenisboeken komen te staan, naast die van (de grondleggers van de Europese samenwerking, red.) Robert Schuman en Jean Monnet.”

Zelenski dankte de leiders voor de vele steun die zijn land het voorbije jaar mocht ontvangen, maar zei dat nog meer nodig is. “Hoe sterker we samen zijn, hoe sterker de Europese waarden worden. Dank om te begrijpen hoeveel nood we hebben aan artilleriegeschut, munitie, moderne tanks, langeafstandsraketten en moderne gevechtsvliegtuigen”, kwam hij ter zake.

Sneller opschalen

Europa moet zijn militaire steun aan Oekraïne sneller opschalen dan Rusland een nieuw, grootschalig offensief begint, aldus Zelenski. “We moeten de dynamiek van onze samenwerking verbeteren, sneller dan de agressor zijn potentieel in stelling probeert te brengen. Het gaat hier niet alleen over de agressie tegen Oekraïne, maar tegen heel Europa.”

Na de toespraak van Zelenski, die online te volgen was, kregen de Europese leiders de kans om te reageren. Het is de bedoeling dat de president ook een reeks bilaterale gesprekken heeft. Belgisch premier Alexander De Croo zei voor aanvang van de top al dat ons land geen gevechtsvliegtuigen kan leveren aan Kiev. “We hebben ze echt nodig”, klonk het.

In de loop van de middag geeft Zelenski nog een persconferentie, in het gezelschap van Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.