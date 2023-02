Eurovisiesongfestival-ster gaat door het lint tijdens optreden

Blanco deed vorig jaar samen met Mahmood mee aan het Eurovisiesongfestival in Turijn. Toen eindigden ze op de zesde plaats. Hij zou nu solo optreden op het Sanremo Festival. Daar strijden artiesten om Italië te vertegenwoordigen op het Songfestival.

Op het evenement zou Blanco zijn nieuwste single zingen, maar al snel begon hij tegen de rozen op het podium te trappen. Later gooide hij een van de kapotte rozen op de grond. Na zijn optreden klonk boegeroep uit het publiek.

Blanco zei tegen de host van het festival dat hij zichzelf niet kon horen in zijn oordoppen. Die laatste repliceerde dat de zanger er een rotzooi van had gemaakt en bood hem aan om later op de avond op te treden. Blanco was zelf geen kandidaat op het festival en zal dit jaar ook niet naar Liverpool gaan voor het Songfestival.