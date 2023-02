Gezin helpt TikTokker die ‘bang is van roltrap’ in hartverwarmende video: “Geen zorgen, ik ben Batman”

TikTokker @LobuonoInside stond deze week bovenaan een roltrap in een winkelcentrum in Rome en deed alsof hij bang was om naar beneden te gaan. De Italiaan voerde eigenlijk een sociaal experiment uit om te zien of er iemand hem zou helpen. De meeste mensen keken hem verbaasd aan, maar een gezin kwam plots terug naar boven om hem te helpen. “Kalm aan”, aldus de vader van het gezin terwijl hij de hand van de TikTokker nam om hem te begeleiden. En ook zijn zoontje - met Batmanmasker - schoot te hulp. “Maak je geen zorgen”, klinkt het in de video die intussen miljoenen keren werd bekeken. “Ik ben Batman.”