Belgische ploegenachtervolgers knallen op EK met gloednieuwe pistefietsen naar vijfde plaats én Belgisch record

De Belgische achtervolgingsploeg is vijfde geëindigd op het EK in Grenchen. Gianluca Pollefliet (21), Tuur Dens (22), Thibaut Bernard (20) en Noah Vandenbranden (20) legden hun 4 km af in 3’51”482. Een pak beter dan in de kwalificaties maar vooral een verbetering van het Belgisch record (3’52’’480) met één seconde. Een topprestatie.

Werner Bourlez in Grenchen

In de eerste ronde kwamen de Belgen uit tegen gastland Zwitserland. In tegenstelling tot gisteren liep het nu wel gesmeerd bij de Belgen. Gianluca Pollefliet haakte na 3 km af, maar Thibaut Bernard kon nu wel het wiel houden toen Noah Vandenbranden zijn duivels ontbond. Het leverde een nieuw record op. Dat bleek net niet genoeg om ’s avonds te strijden voor de bronzen medaille. Italië, Groot-Brittannië, Denemarken en Frankrijk deden beter. Maar deze prestatie is een nieuwe boost voor het jonge team.

De Belgen in de ploegenachtervolging willen zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar boekten de vier beloften enorme progressie. Ze werden achtste op het WK en verbeterden het Belgisch record met liefst drie seconden. Op het EK wilden ze bevestigen en dat is meer dan gelukt.

Het viertal reist nu door naar het Indonesische Jakarta waar tussen 23 en 26 februari de eerste Nations Cup wordt georganiseerd. Daar vallen opnieuw kwalificatiepunten te rapen voor de Spelen.

Argon 18

Opmerkelijk: drie van de vier renners reden rond met een gloednieuwe fiets. Hun pistefiets van Ridley werd vervangen door eentje van het Canadese Argon 18. Alleen Thibaut Bernard reed nog op een Ridley omdat zijn nieuwe fiets pas deze week klaar was en hij er eerst wat moet aan wennen. De aankoop van de nieuwe fietsen is een nieuwe stap voor het team, dat met beter materiaal de kloof met de top nog kleiner wil maken.

Degrendele naar kwartfinales sprint

In de individuele sprint werd Julie Nicolaes uitgeschakeld in de 1/16de finales. Ze verloor van de Oekraïense Alla Biletska.

Nicky Degrendele was met de achtste kwalificatietijd meteen geplaatst voor de 1/8ste finales. Daarin was ze te sterk voor de Tsjechische Veronica Jabornikova. Ze sprint vanavond haar kwartfinale.