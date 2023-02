Evelien en Maikel uit Veldwezelt leerden elkaar kennen op carnaval: “Het lag een beetje aan de drank”

Toen de relatie van Maikel Jeurissen (30) op zijn einde liep, sleepte een vriend hem mee naar een carnavalsstoet in Veldwezelt. Dat zou Maikel wel opmonteren. En de vriend had gelijk. Want het was die avond dat Maikel Evelien Pipeleers (27) ontmoette. “Het thema dat jaar was Tirol, we droegen dus grappig genoeg allebei bijna hetzelfde kostuum”, zegt Evelien. Vandaag zijn de twee al drie jaar een koppel en hebben ze net samen een huis gekocht in Eigenbilzen.