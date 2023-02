Verloving van ‘Temptation’ Megan lijkt na een week al voorbij

Niet zo schokkend nieuws: de relatie van realityfiguren Megan Desaever en Dennis Roos zou alweer voorbij zijn. Vorige week verloofden de twee zich nog in Dubai, na een relatie van amper zes weken. Een veelzeggende post van Megan doet vermoeden dat het sprookje uit is.

Megan deelde op haar Instagramverhaal een liedje met een niet mis te verstane tekst. “De man van wie ik hou zei me gisteren dat het voorbij is, domme beslissing”, wordt er gezongen. Megan plaatst een gebroken hartje bij het lied.

Intussen zijn alle foto’s van Dennis verdwenen van haar pagina en volgt ze de Nederlander niet meer. Ook Dennis ging aan het verwijderen en ontvolgen. In de wereld van influencers en realitysterren is dat hét signaal dat je klaar bent met elkaar.

Zowel Megan als Dennis zijn nog steeds in Dubai, maar ze delen enkel nog foto’s en video’s van zichzelf met vrienden. Volgens de juicechannels is bedrog de reden van de breuk. Instagrampagina Reality FBI schrijft dat Megan in Dubai berichten ontving van een vrouw die beweert dat Dennis ontrouw was. Hij zou met haar gekust hebben toen hij al een relatie had met Megan. Daarop is de bom gebarsten. Megan ging naar een feestje van een ex, waarop de Nederlander weer boos werd.

En zo is de liefde na zeven weken voorbij. Al is niets zeker, want ook Dennis’ vorige relatie met de Antwerpse Olivia Talar knipperde sneller dan een verkeerslicht.