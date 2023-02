Rovanperä verslaat nipt Lappi in shakedown Ronde van Zweden, Neuville is zesde

Het 5,45 km lange parcours uitgetekend in Håkmark was een realistische weerspiegeling aan wat de deelnemers zich de komende dagen mogen verwachten, met die kleine slag op de arm dat de temperaturen niet te hoog mogen oplopen. De voorbije dagen vroor het tot -12 graden Celcius. Donderdagvoormiddag schommelden de temperaturen rond het vriespunt. Het belangrijkste is dat de ijslaag intact blijft. Wanneer het te fel zou opwarmen, kunnen de nagelbanden die ijslaag beschadigen. De Rally van Zweden is qua bandenkeuze de makkelijkste van het seizoen. Alle wagens zijn uitgerust met smalle spijkerbanden.

Esapekka Lappi begon sterk aan de shakedown en zette in de eerste en tweede run de snelste tijd neer. Bij de derde doortocht was Rovanperä een zucht sneller, precies 0,1 seconde. Het is duidelijk dat Lappi een beter gevoel heeft met de wagen in vergelijking met de Monte Carlo toen hij zijn debuut maakte bij Hyundai Motorsport.

Teamgenoot Thierry Neuville was 3,1 seconden trager dan Rovanperä. De Belg is herstellende van een griep en moest in aanloop van de rally vanwege zijn ziekte een testdag schrappen. “Ik ben de ganse week ziek geweest en voel me niet al te best. Maar we gaan proberen om er het beste van te maken. Ik heb zelfs een testdag moeten schrappen. Het was dan ook vreemd om een wagen te ontdekken met een afstelling waarmee ik nog niet gereden had”, zei Thierry Neuville aan de finish na zijn eerste doortocht.