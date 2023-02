Cindy en Yannick uit Borgloon leerden elkaar kennen op carnaval: “We moesten stiekem kussen op het bal”

Cindy Rochus (31) en haar man Yannick Swerts (37) uit Borgloon lachen er bijna vijftien jaar na datum soms nog mee. Hoe de ouders van Cindy destijds verkondigden dat hun oudste dochter “nog helemaal niet bezig was met jongens”. Terwijl ze in werkelijkheid smoorverliefd was op Yannick. “In het begin zoenden we stiekem in verborgen hoekjes. Dat kon ook moeilijk anders. Mijn ouders zaten in dezelfde carnavalsvereniging en waren op elk bal aanwezig”, zegt Cindy. “Er waren natuurlijk wel vermoedens. Toen we naar buiten kwamen met onze relatie, waren onze vrienden en familie blij.”