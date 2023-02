Vijftig jaar geleden stierf hij, nu wordt Tongenaar ereburger van Tremelo

Burgemeester van Tremelo Bert De Wit heeft het ereburgerschap uitgereikt aan de overleden kunstenaar en beeldhouwer Jan Boedts. De oorkonde van ereburgerschap werd postuum uitgereikt aan zijn zoon Paul. Ook de twee dochters, kinderen en kleinkinderen woonden de plechtigheid bij. Paul Boedts werd in Tongeren geboren op 19 december 1904. Hij overleed in Terhulpen op 4 februari 1973. De kunstenaar ontwierp o.a. de standbeelden in de gevel van het oude Gerechtsgebouw van Hasselt. De komende maanden wordt Boedts verder herdacht in Tremelo met o.a. lezingen, een expo over zijn leven en werk en de wandeling ‘Langs Boedts’. Ter gelegendheid van Open Monumentendag (9 en 10 september) zal zijn werkatelier in de Jan Boedtsstraat gratis worden opengesteld. (diro)