Drugsboete op Extrema niet betaald? Dan riskeer je boete van 8.000 euro

In de Hasseltse rechtbank zijn donderdag vier personen verschenen die vorig jaar op Extrema Outdoor drugs op zak hadden. Na hun betrapping op het festival in Houthalen-Helchteren kregen ze een boete tot 375 euro, maar betaalden deze niet. Nu riskeren ze 8.000 euro te moeten betalen.

De eerste die passeerde, was een 33-jarige Fransman. Hij zakte voor de rechtszaak vanuit Angers naar Hasselt af, wat wel op enige sympathie bij het parket kon rekenen. De dertiger bleek te feesten met 6,5 XTC-pillen op zak. Op Extrema kreeg hij meteen een boete gepresenteerd, maar betaalde deze niet meteen en kreeg een overschrijving mee. “Het had de hele nacht geregend waardoor de QR-code van mijn boete niet meer bruikbaar was. Nooit had ik de intentie om niet te betalen”, luidde zijn excuus. Waarom hij het bedrag dan niet overschreef naar het rekeningnummer op de boete, kon de man niet uitleggen. “Wij hanteren een zerotolerantie voor drugs op festivals. Ik kan niet anders dan een straf opleggen”, schetste de procureur. Hij vorderde drie maanden cel met volledig uitstel en een boete van 8.000 euro. Door de aanwezigheid van de verdachte was de procureur genegen om hiervoor deels uitstel te vragen.

Verstek

Drugsgebruiker nummer twee was een 20-jarige uit Nederland. “Ik was mijn beurs kwijt en kon niet pinnen. Intussen heb ik het geld overgemaakt”, luidde het. Dat bleek te kloppen alleen had hij de mededeling niet correct ingevuld waardoor de jongeman alsnog voor de rechtbank moest verschijnen. Omdat de boete nu toch was overgemaakt, vroeg het parket niet langer een straf. Twee verdachten stuurden hun kat naar de rechtbank en dat komt ze letterlijk duur te staan. Een vrouw bleek in het bezit te zijn van enkele joints, 5 gram amfetamines en 2 XTC-pillen. Net als een man die over 4 XTC-pillen beschikte, betaalde ze haar boete niet. Het ging om bedragen van 100 tot 375 euro. Bij verstek vorderde het parket nu drie maanden cel voor elk en een boete van 8.000 euro waar ook nog eens enkele honderden euro’s aan proceskosten bijkomen. Op 9 maart kennen de verdachten hun straf, al zal wie niet naar het proces kwam niet hoeven rekenen op een gunst.