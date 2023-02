Wisseltruc schuilt achter succes van Belgische shorttrackersploeg, maar is inmiddels ook bij tegenstanders bekend

Na vijf weekends bezet de mixed achter Zuid-Korea en Nederland de derde plaats. Hanne en Stijn Desmet, inmiddels internationale sterren, vormen de basis van het kwartet. Maar die klassering is mede te danken aan de wisseltruc die de ploeg van bondscoach Ingmar van Riel herhaaldelijk met succes heeft toegepast.

“We laten Hanne laten beginnen”, legt Van Riel uit. “Daarna komt Tineke den Dulk. In de tweede en derde omloop draaien we de volgorde om, zodat ze laatste zes ronden zo sterk mogelijk zijn.”

De wisseltruc is inmiddels bij de tegenstanders bekend. Het is een idee van de schaatsers. Van Riel: “In de voorbereiding op het seizoen hebben ze het getest. Dat stemde tot tevredenheid. Nu wordt de truc met grote regelmaat uitgevoerd.”

Het leidde tot drie prijzen bij de wereldbekerwedstrijden en de tweede plaats bij het Europees kampioenschap. Maar bij de laatste wereldbekerwedstrijd, in Dresden, werd de A-finale niet gehaald. Nederland, China en Canada ontwikkelden meer snelheid.

“We maakten een paar schoonheidsfoutjes”, zegt Van Riel. “Dat telt op. Het zijn snelle races. Met één foutje kom je wel weg. Als je er een paar maakt, loop je achter de feiten aan.” De coach hoopt dat het het komend weekend in Dordrecht beter gaat. Ook bij de mannen aflossing, die in Dresden al in de kwartfinale werd uitgeschakeld.

“Als we de A-finale halen, dan kan alles gebeuren”

De Nederlander Van Riel, die met zijn selectie in Hasselt traint, is speciaal aangetrokken om de aflossingsploegen op een hoger peil te brengen. “De mixed is een onderdeel waar iedereen enorm veel plezier uit haalt. We voelen dat we goed genoeg zijn om een keertje te winnen. Misschien dat we aan het begin van het seizoen daar net iets dichter bij zaten dan nu. Maar als we de A-finale halen, dan kan alles gebeuren.”

Van Riel ziet het niet al een groot probleem dat broer en zus Desmet bij de Nederlanders in Heerenveen zitten en niet met de anderen van de relay (Tineke den Dulk, Alexandra Danneel, Ward Pétré , Rino Vanhooren, Adriaan Dewagtere) in Hasselt kunnen meetrainen. Hij onderhoudt wel contact met de troeven in Friesland en hun coach Annie Sarrat.

In de dagen voorafgaand aan de wedstrijden kan ook veel worden gedaan. De Desmets zouden er trouwens extreem vroeg hun bed voor uit moeten komen, want in de ijshal De Schaverdijn in Hasselt begint de training soms al om zeven uur. (belga)