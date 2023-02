Acteur Jeremy Renner lijkt miraculeus te herstellen na zwaar ongeval met sneeuwruimer: “Hij beweegt zich al in een rolstoel”

Op nieuwjaarsdag belandde Amerikaans acteur Jeremy Renner (52), onder meer bekend als Hawkeye in The Avengers, in het ziekenhuis na een ernstig ongeval met zijn sneeuwruimer. Hij brak daarbij maar liefst dertig botten, maar is intussen weer mobiel. Zijn Marvel-collega Evangeline Lilly (43) noemde zijn herstel in een interview met Access “een mirakel”.

“Hij verplaatst zich in een rolstoel”, vertelde Lilly na een bezoek aan haar Avengers-medespeler. Ze viel bijna achterover van hoe mobiel hij al was na het ongeval in januari dat hem bijna fataal werd. “Ik had zoiets van: Waarom ben je mobiel? Wat gebeurt er? Ik had verwacht naast zijn bed te zitten en zijn hand vast te houden, terwijl hij kreunde en kermde van de pijn en zich niet kon bewegen.”

Het nieuwe jaar begon niet goed voor Jeremy Renner. Toen hij op nieuwjaarsdag overreden werd door zijn sneeuwschuiver, brak hij maar liefst dertig botten en verkeerde hij een tijdje in kritieke toestand. Maar zijn herstel verloopt dus opvallend vlot, volgens Lilly.

Ze vertelt ook ervan versteld te staan hoe “ongelooflijk dapper en sterk” haar voormalige medespeler is en hoe vastberaden hij is om zijn oude leven weer op te pikken. “Hij had een bijna-doodervaring die heel traumatisch was”, zei ze. “Dat is waar nachtmerries uit bestaan, en hij heeft het overleefd en is nu aan de andere kant. Hij is heel sterk.” Renner deelt zelf ook regelmatig updates over zijn herstelproces op sociale media.