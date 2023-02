Zelenski verklaart Europese Unie in speech meer dan ooit zijn liefde: “Als Oekraïne de oorlog verliest, verliest Europa”

Na minutenlang applaus nam president Volodimir Zelenski donderdagvoormiddag het woord in het Europees Parlement. “Leve Oekraïne”, begon hij, met tranen in de ogen. “Bedankt voor jullie steun. Het is de enige manier voor ons om vooruit te gaan. Dames en heren, Europese leiders en Europese burgers, jullie vertegenwoordigen en leiden Europa. Jullie vertegenwoordigen vrede. En die gaat Europa aan de rest van de wereld bieden. Het is een levensstijl, waarin het individu en het recht centraal staan. Waar verschillende waarden aanvaard worden en samenkomen, waar grenzen gerespecteerd worden en er vertrouwen is. Waar vertrouwen is in de toekomst.”

LEES OOK. Waarom Zelenski nu absoluut straaljagers wil

“Wij zijn Europeanen”, zei Zelenski. “De totalitaire oorlog mag niet verloren worden. Als Oekraïne verliest, verliest Europa. Deze oorlog is geen eenvoudige territoriale strijd in een uithoek van Europa. Het gaat hier om een dictator met enorme middelen die zich bedient van dictatoriale middelen en het Kremlin probeert alle centrale Europese waarden te vernietigen. In Rusland heeft niemand waarden. Heel veel van hun burgers zijn kanonnenvlees. Het Russische regime haat sociale gelijkheid niet alleen, ze voedt xenofobie en aanvaardt de realiteit niet.”

Vrede en veiligheid

“Bedankt om ons te verdedigen. Dat is ook voor jullie belangrijk, wie jullie ook zijn. Jullie moeten mee strijden tegen het gebrek aan respect, en strijden voor een goede toekomst voor onze kinderen. We kunnen alleen winnen als we allemaal samenwerken”, benadrukt Zelenski. “Alleen een overwinning garandeert dat onze waarden bewaard blijven. Dames en heren, Europese journalisten en politici, politieagenten, professoren, onderwijzers, wetenschappers, bouwvakkers, bankbedienden (...): ze hebben nooit zo afgehangen van de politiek als nu. Ieder van jullie kan een concrete impact hebben op een gezamenlijke overwinning.”

“Ik krijg applaus, maar het zijn de miljoenen mensen die Oekraïne steunen die het applaus verdienen”, zei Zelenski nog, onder alweer luid applaus. “Daarom: bedankt. Bedankt om ons te steunen. We vragen jullie om dat te blijven doen. Om vluchtelingen op te vangen. Dit gaat om leven en dood. Bedankt. Ik dank ook zij die geholpen door militaire steun te leveren. En ik dank jullie dat ik hier mag zijn, en dat we samen de Europese levensstijl verdedigen. Jullie hebben bewezen met jullie kracht dat jullie een huis van gerechtigheid kunnen zijn, van innovatie ook waarin we doorbreken wat Europa was. Rusland gaat zijn tanden erop stukbijten. Vrede en veiligheid moeten we voor onze kinderen veiligstellen.”

Europese Unie

“Vandaag komt de EU samen, ik dank jullie nogmaals voor alles”, zei Zelenski nog. “Een zegevierend Oekraïne zal ooit een deel zijn van de Europese Unie.” Hij benadrukt hoe belangrijk de militaire steun is en hoe belangrijk de sancties tegen Rusland zijn. “Samen kunnen we dit winnen. Europa kan winnen. Als we onze krachten samenvoegen. Alle Europese leiders willen de armen niet laten hangen en verliezen wat Europa Europa maakt. We moeten onze levensstijl verdedigen. Europa moet Europa blijven. Europa zal vrij blijven zolang we verenigd zijn en we samen geven om ons Europa. Leve Oekraine.” Na opnieuw een luid applaus speelde het Oekraïense volkslied af in het parlement. Een historisch en krachtig moment.