In Pelt vermoordde haar ex Alena Alic en hun twee kinderen. — © Karel Hemerijckx

Hasselt

Dit jaar is amper een dikke maand oud, maar er staan wel al 3 gevallen van ‘femicide’ of vrouwenmoord op de teller: Alena Alic (31) op 5 februari in Pelt, Maria (75) uit Roeselare op 22 januari en Malek (13) op 6 januari in Ougrée.