Cola lanceert nieuwe dop: “Voortaan zou geen enkel dopje nog als zwerfvuil in de natuur mogen belanden”

Wie bij Colruyt water van Everyday koopt, kent de vaste doppen al langer. En ook bij sommige frisdranken doken ze al op. Europa wil nu eenmaal dat alle doppen vanaf 2024 vast aan de flessen blijven hangen om zo te voorkomen dat ze in de natuur terechtkomen als zwerfvuil.

Nu volgt Coca-Cola dus ook. Alle flessen die in hun bottelarij in Antwerpen van de band rollen, krijgen voortaan de dopjes. Dat het even duurde voor ook zij het invoerden, heeft deels te maken met de investering die eraan gekoppeld is. Omdat het bovenste stukje van de fles anders is, moest de volledige productielijn aangepast worden. Goed voor een investering van liefst 4,5 miljoen euro.

Hoeveel dopjes Coca-Cola hiermee uit het milieu zal halen, kunnen ze niet zeggen. “Daar zijn geen cijfers van”, klinkt het. “Maar als je weet dat hier zestigduizend flessen per uur van de band rollen en die exclusief voor de Belgische markt zijn, heb je wel een idee van de grote hoeveelheid flessen die we verkopen. Voortaan zou geen enkel dopje daarvan nog als zwerfvuil in de natuur mogen belanden. Dat is onze hoop.”