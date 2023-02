Jan en Natalie uit Hasselt leerden elkaar kennen op carnaval: “Met confetti meisjes plagen, is liefde vragen”

Als Jan Maréchal (52) en Natalie Ortiz (49) niet verliefd waren geworden, dan was er nooit sprake geweest van carnavalsgroep De Knepkes in Hasselt. “Toen we elkaar leerden kennen, was Natalie lid van een andere carnavalsgroep dan ik”, zegt Jan. “In die tijd feestten de verenigingen strikt gescheiden. Om samen carnaval te kunnen vieren, zat er niks anders op dan een eigen groep oprichten. Ondertussen bestaat De Knepkes 25 jaar.”