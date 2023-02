Deze technici uit de industrie zijn erg in trek

Energiecrisis of niet: de nood aan technici blijft hoog in industriële omgevingen. Schoolvoorbeeld daarvan is de technicus industriële installaties. Dit profiel is goed voor de derde plaats op de recente lijst van knelpuntberoepen van arbeidsbemiddelaar VDAB, na de verpleegkundige en werfleider.

Deze technicus installeert, onderhoudt en herstelt industrieel of technologisch materieel. Het grote tekort voor dit profiel kent twee oorzaken. Ten eerste kiezen te weinig jongeren voor technische studies en gaan ook de nodige technici met pensioen. Anderzijds is een job als technicus industriële installaties niet eenvoudig. Industriële machines zijn vandaag erg geautomatiseerd. Kennis van hydraulica, pneumatiek en CAD-CAM-sturing is vereist.

Ook erg gegeerd is de industrieel elektrotechnisch installateur. Die brengt elektrische installaties in industriële gebouwen aan de praat. Kennis van elektriciteit en elektromechanica is voor deze job cruciaal. Ook dit profiel is al jaren een vaste waarde in de knelpunt-top tien.

Nog meer knelpunten in de industrie

Deze twee staan hoog op de lijst, maar er zijn nog andere industriële knelpuntberoepen. Die zijn alvast divers: van industriële reinigers, leidinggevende industriële productie tot de technicus en ontwerper industriële automatisering.

Of denk aan de operator installaties in de chemische of farmaceutische industrie. Ook de meubelmaker blijkt een knelpuntberoep. Niet zozeer als ambacht, want dit knelpuntberoep situeert zich vooral in industriële ondernemingen, klinkt het bij VDAB.

Een ander hardnekkig knelpuntberoep, en vaak ook werkzaam in industrie en productie, is natuurlijk de onderhoudsmecanicien. Hij staat als mecanicien in voor de goede werking van het mechanisch gedeelte van werktuigen, installaties en productiemateriaal. Hij kijkt die na, herstelt ze of voert er mechanisch onderhoud op uit. De onderhoudsmecanicien staat op plaats zes in de top tien van knelpuntberoepen.

Bron: Jobat.be