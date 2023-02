Leeuw is op vrijersvoeten, maar vangt bot bij leeuwin: “Overduidelijk dat hij op afstand moest blijven”

Een leeuw was op vrijersvoeten in het Nairobi National Park in Kenia en wilde zijn kans wagen bij een vrouwelijke soortgenoot. Seyan Hirani zag het amoureuze roofdier en filmde hoe de leeuwin duidelijk maakte dat ze niet gediend was met de aandacht van het mannetje. “Hij moest overduidelijk afstand houden”, klinkt het. “Dat had ik nog nooit gezien.”