Hasselt

Het gezinsdrama in Pelt komt hard aan bij de medewerkers van het Family Justice Center (FJC) in Limburg. Vijf jaar geleden werd in deze provincie het FJC als proefproject opgericht, binnenkort krijgt elke regio in Vlaanderen er één. “Het taboe moet doorbroken worden. Waarom zou je als buren niet mogen praten over geweld?”