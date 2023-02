Deze drie Limburgse finalisten strijden dit weekend om kroontje Miss België: “Eén van ons wint ‘m”

Het was schrikken toen Miss België Chayenne Van Aarle eerder deze week betrokken raakte in een auto-ongeval, maar intussen is ze aan de beterhand én kan er komende zaterdag een nieuwe Miss België worden verkozen. Deze 3 Limburgse knappe koppen strijden mee om het kroontje. “Eén van ons drie gaat ermee naar huis.”

Christina Lalomia (19, Genk): “Weggelopen bij de eerste casting”

Eerste eredame Miss Limburg. Studente administratief medewerker in het volwassenonderwijs. Buiten haar studie klust ze bij in een Grieks familierestaurant. In haar vrije tijd vind je haar in de fitness. Christina heeft zowel Griekse als Italiaanse roots.

“Het zijn spannende dagen deze week”, zegt Christina vanuit De Panne, waar zaterdag de liveshow van Miss België doorgaat. “We zijn al van maandag dagelijks tot half zeven ’s avonds aan het repeteren. Maar het is voor een mooi doel: een fantastische show neerzetten.”

Als onzeker meisje droomde Christina al van het kroontje, maar het is pas toen haar nonkel haar inschreef, dat ze er ook echt voor durfde gaan. “Ik was ontzettend onzeker toen ik aan dit avontuur begon. Bij de eerste casting van Miss Limburg ben ik zelfs weggelopen. (lacht) Gelukkig heeft Darline (Devos, organisatrice, nvdr.) me kunnen overtuigen om er toch voor te gaan. Ondertussen durf ik te streven naar de top drie en als het kan, neem ik graag het kroontje mee naar huis.”

Daarvoor krijgt ze zaterdag de steun van 25 supporters in de zaal. “Mijn mama en nonkel baten samen familierestaurant Corfu in Genk uit. Ze zijn mijn grootste fans. Als de klanten hun rekening krijgen, vragen ze ook altijd om een stem uit te brengen voor mij. (lacht)”

Moest Christina zelf het kroontje mislopen, gunt ze het de andere meisjes wel van harte. “Ieder van ons heeft iets om Miss België te worden. We zijn ook allemaal zulke goede vriendinnen geworden: we zullen zeker nog contact houden.”

Eva Keusters (25, Tessenderlo): “Opperste geluk wanneer ik mijn broer zie”

Tweede eredame Miss Limburg. Eva heeft een diploma als juriste op zak en studeert momenteel nog verder om notaris te worden. Ze zit in haar zesde jaar aan de universiteit. Ze is een fervent langeafstandsloopster.

“We logeren al bijna een week in De Panne omdat we zulke drukke repetitiedagen hebben. We oefenen alle dansjes, de loopjes op de catwalk en de kledingwissels. Tijdens de show zijn er twee schiftingsrondes, van 32 kandidates naar 22 en dan nog eens naar de laatste 15. Je weet niet hoever je zal geraken, dus moeten we voor elk onderdeel goed voorbereid zijn.”

Voor Eva blijkt vooral de mentale coaching tijdens haar missavontuur een grote meerwaarde. “We leren om positief te zijn en te geloven in onszelf. Dat is ook wat ik de mensen wil tonen: ga voor je dromen en laat de moed niet zakken omdat je denkt dat anderen beter zijn. Draai dat gevoel om en laat je net inspireren om ook het beste uit jezelf te halen.”

Eva’s grootste fan is dan ook haar broer Maarten, die in een rolstoel zit. “Als ik hem zie, is dat opperste geluk. Hij kan niet wandelen, maar hij heeft zoveel moed dat ik daar ook kracht uit haal om dankbaar en gelukkig te zijn.”

Het kroontje gaat volgens Eva dus zonder twijfel mee naar Limburg. “De kanshebber moet gewoon uit Limburg komen. We komen zo goed overeen, we slapen op dezelfde kamer en we carpoolen als het kan. Ik weet het zeker: één van ons neemt de titel mee naar huis! (lacht)”

Haifa Salem Ali (20, Bilzen): “Voor de camera zingen? Durf ik niet”

Miss Limburg. Haifa studeert hotelmanagement aan de Hotelschool in Hasselt. Ze vluchtte toen ze acht jaar was uit Somalië. Sinds een zevental jaar woont ze in Limburg. Haifa houdt van modellenwerk en heeft een relatie met voetballer Mika Godts.

Haifa nam op 18 september het kroontje van Miss Limburg in ontvangst, maar zaterdag hoopt ze toch naar huis te gaan met een nog groter exemplaar. “Natuurlijk ga ik voor de titel. Dat is toch net de bedoeling van een verkiezing? (lacht) Ik sta dan ook vol energie op want je moet het mentaal én fysiek aankunnen. We oefenen alle onderdelen, van de openingsact en de zomerdans tot het bikinidefilé.”

De meisjes konden allemaal een filmpje van een talent insturen via de website van Miss België, waarop kijkers online kunnen stemmen. “Ik zing heel vaak als ik alleen ben maar ik heb het toch niet gedurfd om dat ook voor de camera te doen. (lacht) Ik heb dus geen talent ingestuurd.”

Toch vindt Haifa dat je ervoor moet gaan in het leven, dat leerde ze van haar moeder. “Mijn mama is ontzettend trots op wat ik al bereikt heb, na alles wat we hebben meegemaakt. Het is een moeilijke weg geweest maar we zijn er geraakt. Ze is dan ook helemaal klaar om zaterdag voor mij te supporteren.”

Buiten de goede vriendschappen met medekandidaten, kan Haifa het ook goed vinden met huidig Miss België, Chayenne Van Aarle, die dinsdag betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. “Toen we het nieuws hoorden, waren we in shock. Chayenne heeft ons altijd gesteund en geholpen. We houden allemaal van haar. Ik ben blij dat het ondertussen beter gaat.”

