Een fotokader en plant tussen je etenswaren? Tiktok is in de ban van de gedecoreerde koelkast

De binnenkant van een koelkast inrichten? Het is iets waar je niet meteen aan denkt. Je propt ze doorgaans vol met je favoriete eten, restjes en misschien vind je er af en toe een vergeten (lees: beschimmelde) groente in terug. Op Tiktok gooien sommigen het over een andere, minimalistische boeg door tussen het eten ruimte te creëren voor bijvoorbeeld foto’s en plantjes.

Trendsetter van dienst is Eve Scampoli, op de sociaalnetwerksite actief als @gardenof_eve. In een filmpje, met intussen meer dan vier miljoen views, toont ze de perfect gestileerde binnenkant van haar koelkast. Het spreekt voor zich dat de planken kraaknet zijn, alles overzichtelijk en per categorie staat geordend. Een ingelijste foto van haar kat en bloemen zou je echter niet meteen verwachten als je de deur opentrekt.

Het is niet de eerste keer dat de vrouw zich aan koelkastdecoratie waagt. Integendeel, ze werkt zelfs volgens thema. Rond Halloween kleurt de inhoud overwegend oranje. In oktober trok ze de koelkastdeur open en zagen volgers hoe een fles wijn werd vastgehouden door een decoratief skelet. Eieren in een glazen bol? Dat is dan meer iets voor Kerstmis.

“Ik ben hierdoor geobsedeerd”, zegt iemand in de reacties. “Ik snap dat het onpraktisch is, maar de esthetiek en organisatie zijn zo rustgevend.” Eve krijgt ook kritiek. “Met al die ingrediënten uit je koelkast kan je geen deftige maaltijd maken.” Intussen proberen andere tiktokkers Eve’s voorbeeld wel te volgen, al stoten ze vaak op hetzelfde probleem: plaatsgebrek. “Hoe doe jij dat? Ik heb amper plaats om restjes bij te houden”, aldus een fan.