Proces gestart tegen brutale Noord-Franse dievenbende die luxehorloge van Bart Versluys pikte

Bij een gezin in Gent (links) zochten de dieven twee keer naar luxehorloges, Bart Versluys werd op zijn oprit bestolen. — © DVH en IF

Het proces tegen vijf Noord-Franse dieven is donderdag in de Gentse rechtbank ingeleid. De bende ging onder meer aan de haal met een luxehorloge van bouwpromotor Bart Versluys en bleef lang spoorloos. Tot de speurders de outfit van een Noord-Franse voetbalploeg herkenden.

LEES OOK. Vier arrestaties in onderzoek naar diefstal luxehorloge Bart Versluys

Een rustige villawijk in Sint-Amandsberg werd begin 2022 opgeschrikt door twee gewelddadige home-invasions. In één week tijd vielen gemaskerde criminelen twee keer dezelfde woning in de Johannes Hartmanlaan binnen. Telkens waren de dochters getuige of slachtoffer van de feiten.

Luxe horloges

Na de eerste home-invasion konden twee daders in de buurt opgepakt worden. Enkele maanden later werd een derde verdachte aangehouden, die door het parket als spilfiguur in het verhaal wordt aanzien. Later werden nog twee andere verdachten geïdentificeerd, één daarvan is spoorloos.

Het gaat om Noord-Fransen, waarvan vier van de vijf voor eenzelfde Noord-Franse voetbalploeg spelen. Naast de home-invasions wordt de bende ook gelinkt aan twee gewelddadige diefstallen van luxe horloges bij ondernemer Bart Versluys en zakenman Miguel Dheedene

Criminele organisatie

De vijf verdachten moeten zich voor de Gentse rechtbank verantwoorden voor de kwalificaties diefstal met geweld met verzwarende omstandigheid dat het binnen de context van een criminele organisatie gebeurde. De verdachten riskeren maximaal celstraffen tot 20 jaar.

De rechtszaak ging in januari van start, maar moest toen onmiddellijk uitgesteld worden door een procedurale kwestie. Donderdag werd de zaak voor de Gentse rechtbank ingeleid en werden conclusietermijnen bepaald. Op 23 maart zal het dossier ten gronde gepleit worden.