“We verliezen de race tegen de tijd”: hulpverleners slaan alarm

De Syrische hulporganisatie Witte Helmen laat op Twitter weten dat elke seconde telt, nu het al 75 uur geleden is sinds de aardbeving toesloeg. “We bevinden ons op een kritisch punt”, schrijft de organisatie. “De tijd raakt op en er liggen nog honderden families onder het puin.”

Ook hulpverlener Salah Abouglasem in het Turkse Gaziantep ziet in dat het steeds lastiger wordt om mensen te redden. “We geloven nog altijd in wonderen, maar verliezen de race tegen de klok”, zegt hij tegen BBC. “Met de winterse omstandigheden dalen de kansen dat mensen overleven.”

Dat is overigens niet de enige zorg van Abouglasem. Hij maakt zich ook zorgen over de mensen die wél al gered zijn. “We zijn ongerust over de ziektes die mensen gaan ontwikkelen en het gebrek aan schoon water.”

Tweede ramp dreigt

Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de volgende uitdaging om de overlevenden in leven te houden. “Duizenden mensen overleven nu buiten, met verstoorde toegang tot brandstof, water en elektriciteit”, zegt Robert Holden op een persconferentie. “Als we niet verdergaan met dezelfde snelheid en intensiteit als bij de reddingswerken, lopen we serieus gevaar op een tweede ramp.” Volgens Holden kan die zelfs veel meer leed veroorzaken dan de aardbeving zelf.

Hulporganisatie Save the Children laat weten dat er in de zwaarst getroffen gebieden steeds minder mogelijkheden zijn om onderdak, medische benodigdheden, water en voedsel te krijgen. De organisatie benadrukt dat er dringend behoefte is aan dekens en schoon water, maar sanitaire voorzieningen in de tijdelijke opvangplekken is ook een groeiende prioriteit.

Coördinator Berna Koroglu namens Save the Children: “In Hatay zijn er bijvoorbeeld beperkte sanitaire voorzieningen en een beperkte toegang tot eten. Vooral psychologische hulp voor kinderen, die hun huizen en scholen hebben zien instorten, is dringend nodig.”