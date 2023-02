Noorse spits overleeft aardbeving in Turkije: “Ik was ervan overtuigd dat mijn laatste uur geslagen had”

Gulbrandsen deelde zijn emoties via Instagram. “Sinds de aardbeving ben ik in shock en weet ik niet wat ik moet zeggen over de huidige situatie”, aldus de Noor. “Ik kan niet bijschrijven hoe bang ik was op het moment van de aardbeving. Op het moment zelf sliep ik thuis, in mijn appartement op de vijftiende verdieping. Ik was ervan overtuigd dat mijn laatste uur geslagen had. Terwijl ik naar het gelijkvloers probeerde af te dalen, was ik er zeker van dat de vloer onder mij zou instorten. Ik kan nog steeds niet geloven dat het gebouw nog overeind staat.”

Het was een hallucinante ervaring, zegt Gulbrandsen. “Het gebouw was zodanig in beweging dat het voelde als ik tijdens een reuzenstorm op een boot zat. Eens buiten zag ik alleen maar verschrikte mensen op straat. Ik ben zeer, zeer blij dat ik nog leef. Mijn gedachten zijn bij hen die geliefden verloren zijn.”

De Noor wil dat dit niet vergeten wordt. “Ik moet mijn verhaal vertellen, opdat iedereen een beetje zou verstaan wat er gebeurd is, al denk ik dat het onmogelijk is om mijn gevoelens helemaal te delen. Duizenden mensen liggen dood onder het puin of vechten nog om te overleven, in meerdere steden in Turkije en Syrië. De Turkse Superlig heeft besloten om de wedstrijden voor 1 week op te schorten. Eén week! Ik kan niet vatten hoe ik verondersteld word om voetbal te spelen wanneer zoveel mensen nog voor hun leven vechten.”

Zijn uiteindelijk doel is duidelijk. “Ik schrijf dit omdat de mensen die de beslissingen nemen niet lijken te begrijpen wat voor een traumatiserende ervaring dit voor heel veel mensen geweest is, ook voor wie het overleefd het. Er zijn veel mensen, waaronder mezelf, die niet weten of het gebouw waar ze woonden nog overeind staat en of ze er nog in veiligheid kunnen leven.”