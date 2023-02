Lammertijd: schaapherder Toon verwelkomt meer dan 170 lammetjes op boerderij

Half februari, dat betekent voor schaapherder Toon Schouteden veel geblaat, weinig wol en de hoogste tijd voor lammetjes. Bij de herder van een duizendkoppige schapenkudde in hoeve Sonnisheide in Helchteren werden al meer dan 170 lammetjes geboren.

Dertig rammen bevruchtten begin september 730 ooien op in hoeve Sonnisheide in Helchteren. “Van zodra de dagen korter worden, begin september, zijn de ooien tochtig”, legt schaapherder Toon uit. “145 dagen later bevallen ze. Slechts in 10 procent van de gevallen is de bevruchting negatief. De rammen hebben, gelet op de cyclus van het schaap, maar twee kansen. Ze doen dus goed hun werk.”

“Intussen zijn er al 172 lammetjes geboren, waarvan drie drielingen”, vertelt herder Toon op zijn dooie gemak in de overbevolkte schapenstal. Elke dag zijn er nog nieuwe bevallingen. “Nog geen kwartier na hun geboorte staan de lammetjes al op hun eigen poten. Het lammeren gaat meestal vanzelf. Het is eerder uitzonderlijk dat ik moet helpen. De hele maand februari ben ik op stal en monitor ik de bevallingen. Als een zwanger schaap rechtstaat en er na een uur nog steeds niets gebeurd is, dan voel ik met mijn hand of er al dan niet een stuitligging is. Maar 95 procent van de bevallingen gebeurt spontaan. Ik hoef er ’s nachts niet voor op te staan. Voor het slapengaan ga doe ik mijn ronde en ’s morgens vroeg nog eens.”

Wolfproof

Na hun geboorte gaan de lammetjes op zoek naar moeder schaap. Het is belangrijk dat ze onmiddellijk biestmelk kunnen drinken, anders kan het fataal zijn. Hoeveel zo’n lammetje weegt, kan boer Toon ons niet zo uit het hoofd zeggen. Hij pakt er eentje op en legt de boreling op de weegschaal. 3,8 kilo, zo toont de wijzer.

En of de wolven in de buurt geen gevaar vormen voor zo veel lekker lamsvlees? “Op 10 januari sloeg de wolf hier inderdaad toen en beet hij zeven schapen dood”, vertelt Toon. “Dankzij de hulp van de politie konden we de schapen die in paniek op de Kazernelaan rondliepen weer recupereren. Sindsdien is het hier wolfproof: de stal is helemaal rond om rond afgebakend. Wat dat betreft kunnen we op onze twee oren slapen.”