Kooien worden ingezet in strijd tegen overlast door everzwijnen

Hasselt

Op ongeveer 10 plekken waar everzwijnen voor overlast zorgen, staan intussen vangkooien. Het is een van de methodes om de strijd tegen de steeds groeiende populatie wilde zwijnen aan te binden. Dankzij de camerabewaking weet de terreinbeheerder wanneer er varkens in zitten en kunnen de dieren worden gedood. Dat de kooien worden gebruikt om de evers te vangen en nadien aan de wolven te voeren, is volgens Agentschap Natuur en Bos “één van de meest hardnekkige urban legends in Limburg”.