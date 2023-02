BetFirst BNXT League: Limburg United vanavond zeker van Elite Gold of mag Leuven Bears blijven hopen?

Met nog slechts twee speeldagen op het programma in de BetFirst BXNT zijn al vier ploegen zeker van Elite Gold: Oostende, Antwerp Giants, Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi. Het vijfde en laatste ticket gaat dus naar Limburg United of Leuven Bears. De Limburgers tellen twee overwinningen (9 op 16) meer dan de Leuvenaars (7 op 16). Leuven Bears staat wel positief ten opzichte van het team uit Hasselt. Als Limburg United vanavond in Luik juicht is het boeken toe voor Leuven Bears en mag het zich opmaken voor Elite Silver. Verlies van Limburg United in combinatie van een zege van de Bears vanavond in Charleroi maakt dat de laatste speeldag duidelijkheid moet brengen over Elite Gold. Leuven Bears trekt dan naar Luik en Limburg United moet dan naar Antwerp Giants De zeventiende speeldag brengt vrijdag Brussels-Luik, zaterdag Kangoeroes Mechelen-Luik en zondag de topper in COREtec Dôme tussen Oostende en Antwerp Giants. De kustploeg en de Sinjoren staan met 11 op 15 aan de leiding. De winnaar van dit duel doet dus een gouden zaak richting pole-position. De wedstrijd Oostende-Antwerp Giants wordt zondag vanaf 14u45 rechtstreeks uitgezonden op Play Sports en Pickx Sports.