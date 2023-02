Nieuw voorstel voor Europese Super League: open competitie met 60 tot 80 clubs, 14 Europese wedstrijden per seizoen

A22 Sports Management, het bedrijf achter de Super League, heeft de voorbije maanden met bijna vijftig clubs uit verschillende landen gesproken over de toekomst van het Europese voetbal. Uit de feedback kwam een nieuw format voor de Super League naar voor. Het nieuwe voorstel is een open competitie met 60 tot 80 clubs, verdeeld over verschillende divisies.

Twee jaar geleden lanceerden enkele Europese topclubs het idee om een gesloten Europese competitie op te richten als alternatief voor de Champions League. De zogenaamde Super League was geboren. Maar enkele dagen na de aankondiging trokken de meeste clubs onder grote druk van de supporters en de UEFA de stekker uit het project. Barcelona, Real Madrid en Juventus hielden echter vast aan het idee van een Super League. Een overkoepelend bedrijf genaamd A22 Sports Management onderzoekt sindsdien achter de schermen naar de haalbaarheid van het project.

Vandaag heeft Bernd Reichart, CEO van A22, bekendgemaakt dat zijn bedrijf de voorbije maanden bijna 50 clubs en andere stakeholders heeft gesproken. “De fundamenten van het Europees voetbal zijn in gevaar. De meeste clubs delen die bevinding. Het is tijd voor verandering”, zegt hij. “Het zijn de clubs die de risico’s van het ondernemen op zich nemen. Maar als er belangrijke beslissingen moeten genomen worden, moeten ze aan de zijlijn toekijken. De clubs durven dat publiekelijk niet aanvechten uit vrees voor sancties.” Later dit jaar zal het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak doen over het monopolie van de Europese voetbalbond UEFA. Die beslissing zal volgens A22 een grote impact hebben op alle sporten in Europa, niet alleen voetbal. “De problematiek is duidelijk en er is dringend nood aan verandering voor de clubs, de spelers en de fans”, aldus Reichart.

60 tot 80 clubs, minimum 14 Europese wedstrijden per seizoen

Uit de feedback van de geraadpleegde clubs en andere stakeholders is een nieuw (voorlopig) format naar voor gekomen. De Super League zou nu een open competitie worden met 60 tot 80 clubs, verdeeld over verschillende divisies. Alle deelnemers zouden minimum 14 Europese wedstrijden per seizoen spelen. De eigen vaderlandse competities worden niet vervangen en blijven primordiaal. De Super League zou ook jaarlijks minimaal 400 miljoen euro investeren in de niet-deelnemende clubs en in grass roots initiatieven. Dat is dubbel zoveel als nu het geval is. Financiële transparantie en controle van onafhankelijke organen staat ook op de lijst met tien basisprincipes die uit de feedback van de bevraagde clubs naar voor is gekomen.