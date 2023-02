Garnizoen gaat dit jaar voor één podium met Joris Voorn en Joyhauser

De affiche van Garnizoen is bekend. Onder andere Joris Voorn en Joyhauser staan op de affiche. Voor één jaar schakelt het dancefestival terug naar één podium.

Op 30 april zal een nieuwe editie plaatsvinden van Garnizoen op be-MINE in Beringen. Op de affiche staan Yves Deruyter, Joris Voorn, Joyhauser, Klaps, Emjie en Moziz. Door onderhoudswerken is de mijnsite in 2023 maar beperkt beschikbaar. Daarom kiezen ze bij Garnizoen dit jaar voor één podium, Charbon, dat focust op techno.

“In 2024, na voltooiing van de renovatiewerken, komen we terug in full force”, klinkt het. “Tickets zijn hierdoor maar beperkt beschikbaar, snel zijn is dus de boodschap.”

Er is plaats voor maximum 2500 bezoekers. De eerste 250 tickets gaan de deur uit aan 25 euro per stuk. Daarna betaal je 28 euro voor een kaartje.

cru

www.garnizoen.be